У порту окупованого Севастополя зафіксували скупчення ракет до зенітних комплексів С-300 (фото)

Їх імовірно завезли для поповнення боєзапасу зенітно-ракетних полків окупаційних військ РФ, розташованих на півострові, повідомляють волонтери Informnapalm.

Так, у морському порту м. Севастополя (АР Крим, окупований Росією півострів, Україна) виявлено близько 40 одиниць транспортно-пускових контейнерів до зенітно-ракетних систем С-300.

Читайте такожНавчаннями бойовиків на Донбасі керує російський генерал

Зазначається, що точне місце складування зенітних ракет – біля зерносховища, район причалів № 13 та 14, де зазвичай швартуються кораблі ВМФ РФ. Координати: 44°37'28.1"N 33°33'30.2"E.

Волонтери припускають, що, згідно з першою версією, вони призначені для поповнення боєкомплектів 12-го і 18-го зенітно-ракетних полків, дислокованих у Севастополі та Феодосії, 31-ї дивізії ППО 4-ї армії ВПС і ППО ЗС РФ.

Друге припущення журналістів стосується можливого перекидання цих зенітних ракет до Сирії, де Росія нещодавно розгорнула зенітно-ракетні комплекси великої дальності. Хоча цей варіант малоймовірний, заявляють волонтери, оскільки сенсу перевозити ці ракети з Новоросійська або іншого порту Севастополь і потім перевантажувати їх для подальшої відправки в Сирію немає.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ посилює свої військові бази бронетанковими підрозділами і авіацією вздовж кордону з Україною як зі свого боку, так і з боку Білорусі.