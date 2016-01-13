РФ посилює військові бази бронетанковими підрозділами та авіацією вздовж кордону з Україною – Турчинов

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Секретар РНБО наголосив, що «Кремль не відступається і від своїх агресивних намірів щодо України».

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У цьому контексті він нагадав про заяву міністра оборони Російської Федерації Сергій Шойгу щодо намірів посилити військову присутність Росії на західному напрямку, зокрема, у частині створення нових військових баз та полігонів, формування нових бойових підрозділів російських збройних.

«Ці погрози вже почали реалізовуватись, і не деінде, як вздовж українського кордону!», - підкреслив секретар РНБО України.

У цьому зв'язку він навів приклад розширення 262-ї військової бази Російської Федерації в районі населеного пункту Богучар Воронезької області, в межах якої будуються нові військові об'єкти, куди вже почали передислоковувати підрозділи 9-ї окремої мотострілкової бригади з Нижегородської області та де планується додатково розташувати окрему танкову бригаду.

«У районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області (25 км від державного кордону України) розпочато будівництво військового об'єкту з метою розгортання багаточисельних бронетанкових підрозділів російських збройних сил», - наголосив Турчинов.

За його словами, у районі полігону «Кадамовський» (Ростовська область) споруджується військове містечко для розташування 33-ї окремої мотострілкової бригади, що передислоковується до українського кордону з міста Майкоп (Республіка Адигея).

«Крім того, для координації військових підрозділів, розташованих на кордоні з Україною, до міста Вороніж передислоковано штаб 20-ї армії Західного військового округу, який до цього розташовувався у місті Муліно Московської області. Також збільшується російський військовий потенціал в окупованому Криму. На авіабазу в Бобруйську (Республіка Білорусь), яка також розташована неподалік українського кордону, перекинуті російські військово-транспортні літаки, винищувачі СУ-27 та бойові вертольоти», - наголосив Турчинов.

«Все це абсолютно дезавуює заяви російського керівництва щодо деескалації військового протистояння та мирного розв'язання створених ними військових конфліктів», - підсумував секретар РНБО України.