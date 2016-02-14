Світ відзначає День закоханих: фоторепортаж Reuters

Зазвичай, у цей день дарують коханим і дорогим людям квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки і особливі листівки, часто у формі сердечка, з віршами, любовними зізнаннями чи побажаннями любові — валентинки.

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Як відомо, свято назване по імені одного з двох ранньохристиянських мучеників з ім'ям Валентин — Валентин Інтерамнский і Валентин Римський