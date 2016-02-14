Світ відзначає День закоханих: фоторепортаж Reuters
17:14, 14 лютого 2016Суспільство
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День святого Валентина або День всіх закоханих 14 лютого відзначають у багатьох країнах світу.
REUTERS
Зазвичай, у цей день дарують коханим і дорогим людям квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки і особливі листівки, часто у формі сердечка, з віршами, любовними зізнаннями чи побажаннями любові — валентинки.
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Як відомо, свято назване по імені одного з двох ранньохристиянських мучеників з ім'ям Валентин — Валентин Інтерамнский і Валентин Римський
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