Активісти із гаслами "Ні російському бізнесу в Україні!" встановили "блокпост" "ДНР" біля Кабміну (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, навпроти будівлі Кабінету міністрів у центрі Києва зібралися близько 50 активістів.

Учасники акції вимагають від українського уряду ввести санкції проти Росії.

Мітингувальники вигукують: "Ні російському бізнесу в Україні!", а також гасла патріотичного змісту.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook нардеп Ігор Луценко, активісти встановили "блокпост ДНР".

Вони тримають в руках прапори "Правого сектора".

Акція проходить спокійно. За мітингом спостерігають представники правоохоронних органів.

Учасники акції закликають українців приєднатися до блокування російських вантажівок з товарами.

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В той же час вони висловлюють сумнів, що влада України зацікавлена остаточно припинити бізнес з Росією.

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Один з виступаючих повідомив присутнім на мітингу, що зараз ініціативна група збирається їхати у напрямку українсько-російського кордону для блокування контрольно-пропускного пункту. Але, разом з тим, він не уточнив, якого саме прикордонного пункту.

На акції продовжують виступати активісти.