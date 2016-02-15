Активісти із гаслами "Ні російському бізнесу в Україні!" встановили "блокпост" "ДНР" біля Кабміну (фото)
Біля Кабінету міністрів активісти вимагають від уряду припинити бізнес з Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, навпроти будівлі Кабінету міністрів у центрі Києва зібралися близько 50 активістів.
Учасники акції вимагають від українського уряду ввести санкції проти Росії.
Мітингувальники вигукують: "Ні російському бізнесу в Україні!", а також гасла патріотичного змісту.
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook нардеп Ігор Луценко, активісти встановили "блокпост ДНР".
Вони тримають в руках прапори "Правого сектора".
Акція проходить спокійно. За мітингом спостерігають представники правоохоронних органів.
Учасники акції закликають українців приєднатися до блокування російських вантажівок з товарами.
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В той же час вони висловлюють сумнів, що влада України зацікавлена остаточно припинити бізнес з Росією.
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Один з виступаючих повідомив присутнім на мітингу, що зараз ініціативна група збирається їхати у напрямку українсько-російського кордону для блокування контрольно-пропускного пункту. Але, разом з тим, він не уточнив, якого саме прикордонного пункту.
На акції продовжують виступати активісти.