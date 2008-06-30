В Одесі трамвай зійшов з рейок, один пасажир загинув

У Одесі трамвай зійшов з рейок - 1 людина загинуло і 8 госпіталізовані.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту Державної автомобільної інспекції, в неділю, 29 червня, близько 11:00 на Французькому бульварі трамвай маршруту №5, який їхав у напрямі Санаторного провулка, з невідомих причин зійшов з рейок.

В результаті події одна пасажирка загинула на місці від одержаних травм, ще 8, серед яких двоє дітей шести і дев’яти років, госпіталізовані в лікарні міста.

Причини ДТП встановлюються.