В Одесі трамвай зійшов з рейок, один пасажир загинув
21:43, 30 червня 2008Суспільство
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Серед поранених - двоє дітей
У Одесі трамвай зійшов з рейок - 1 людина загинуло і 8 госпіталізовані.
Як йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту Державної автомобільної інспекції, в неділю, 29 червня, близько 11:00 на Французькому бульварі трамвай маршруту №5, який їхав у напрямі Санаторного провулка, з невідомих причин зійшов з рейок.
В результаті події одна пасажирка загинула на місці від одержаних травм, ще 8, серед яких двоє дітей шести і дев’яти років, госпіталізовані в лікарні міста.
Причини ДТП встановлюються.
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