Порошенко заснував ювілейну медаль "25 років незалежності України"

15:24, 17 лютого 2016
Суспільство
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Президент Петро Порошенко заснував ювілейну медаль "25 років незалежності України".

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, це передбачено у відповідному указі «Про встановлення відзнаки президента України - ювілейної медалі "25 років незалежності України".

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Медаль призначається для відзначення громадян за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу, йдеться в повідомленні.

Документом також доручено Комісії державних нагород та геральдики провести всеукраїнський конкурс на кращий ескіз відзнаки президента України -ювілейної медалі "25 років незалежності України", за результатами якого внести до 15 квітня 2016 року на розгляд глави держави проект положення про відзнаку вказаної відзнаки.

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