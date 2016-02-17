"Крим перетворився у військову базу": У СБУ розповіли про постачання на півострів військової техніки РФ
16:43, 17 лютого 2016Суспільство
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Росія впродовж останнього тижня перекинула до окупованого Криму 10 літаків Іл-76 з військовою технікою та 14 вертольотів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив керівник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
“Нам відомо про те, що протягом останнього тижня до окупованого півострова Крим прибуло 10 літаків Іл-76 збройних сил Російської Федерації з амуніцією, військовою технікою, а також 14 гелікоптерів, а також ще прибула додаткова батальйонна тактична група”, - сказав Ткачук.
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За його словами, фактично такі дії ще раз підтверджують, що півострів з туристичного перетворився фактично на військову базу російських військ.
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