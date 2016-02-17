Українці внаслідок теракту в столиці Туреччини не постраждали - МЗС

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

"За отриманою від губернаторства Анкари інформацією, громадян України серед загиблих та поранених немає. У випадку надходження додаткової інформації оперативно повідомлятимемо", - йдеться в повідомленні.

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#ConsNews_ЦОР 17 лютого 2016 року приблизно о 18:30 у центрі Анкари стався вибух, внаслідок якого, за попередніми даними... Posted by Департамент консульської служби МЗС України on Wednesday, February 17, 2016

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Анкарі стався потужний вибух, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 28 осіб, понад 60 отримали поранення. Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.