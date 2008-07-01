У Черновецького хочуть запровадити "хлібні картки" для киян

Київська міська державна адміністрація планує запровадження цільових соціальних карток для киян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це повідомив начальник Головного управління з питань цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що в місті Києві ціни на хліб встановлені два роки тому. «За цей час в нашій країні відбулося дуже багато змін, зокрема – в економічному житті країни. Перше: суттєво зросла заробітна плата. В місті Києві вона за два роки збільшилась майже вдвічі. Крім того, за цей час суттєво зросли ціни на енергоносії, на деякі інші продукти харчування, які використовуються при виробництві хліба. Це й олія, і цукор, і дріжджі. За цей час в цілому по країні, крім міста Києва, усі обласні центри змінювали ціни на хліб кілька разів», - заявив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він також зазначив: якщо на сьогоднішній день взяти ціну українського хліба, який в Києві коштує 1,82 грн., то його максимальна ціна по країні становить 3,30, а якщо брати батон (у Києві його ціна – 1 гривня 40 копійок), то максимальна ціна по країні вже становить 2,75.

«Ми вирахуємо цільові групи і надамо адресну допомогу. Такий механізм компенсації коштів для киян здається досить вдалим», - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його словами, «ціна на хліб може буди збільшена лише після запровадження соціальної картки. Міська влада зробить усе можливе, щоб ця соціальна картка була запроваджена протягом поточного місяця». Він пояснив, що під цю програму потраплять ті кияни, які мають мінімальні доходи, вони вираховуються на підставі інформації головного управління соціального захисту, пенсійних фондів та інших джерел. Так буде визначений рівень, після якого кияни матимуть право на отримання соціальної допомоги.