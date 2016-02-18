Швеція і Литва запевнили, що ситуація у Сирії не зніме питання окупації Криму з порядку денного

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на спільній прес-конференції з міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Через декілька тижнів буде два роки з часу, як Росія анексувала Крим. Сьогодні очі світової спільноти спрямовані на кризу в Сирії та інші частини світу. Але немає значення, наскільки вагомими є інші кризи - вони не повинні служити як основне виправдання забуттю про Крим", - заявив Хултквіст.

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Він назвав неприпустимим, "коли сильний сусід використовує військову силу, брехню та дезінформацію для зміни кордонів у Європі у XXI столітті".

Таку ж позицію висловив і міністр охорони краю Литви Олєкас. "Литва також не визнає незаконну анексію Криму", - сказав він.

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За словами Олєкаса, візит до України є демонстрацією не лише політичної, а й практичної підтримки з боку міжнародної спільноти у відстоюванні свободи, незалежності і територіальної цілісності перед Росією.