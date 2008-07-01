ЄС шукає, як виростити більше зерна

Країни-члени ЄС дійшли згоди відмовитися від обов’язкових вимог до фермерів про відведення земель під пар.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідної домовленості було досягнуто 30 червня на засіданні Спеціального комітету з питань сільського господарства.

Ці зміни, на переконання Єврокомісії, мають стати відповіддю на підвищення попиту на ринку зернових.

Як повідомляв УНІАН, відведення земель під пар було запроваджено в ЄС з 1988/89 маркетингового року, а з 1992 року воно стало обов’язковим.

Протягом 1992-2000 років фермери мали відводити під пар щорічно не менше 10% свої земель. Цей захід був вжитий в ЄС для уникнення перевиробництва зернових.

У 2007 році Рада міністрів ЄС зменшила рівень відведення земель під пар до нуля.