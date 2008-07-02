ДАІ нагадує, що оформити ДТП можна й без неї

Державтоінспекція Києва закликає водіїв не боятися оформляти ДТП, в які вони потрапили, без виклику працівників ДАІ і нагадує, що така можливість передбачена пунктом 2.11 Правил дорожнього руху України.

Про це йдеться у повідомленні ДАІ Києва, яке має УНІАН.

Зокрема, у згаданому пункті Правил вказано, що у разі, коли в ДТП немає потерпілих і не нанесені матеріальні збитки третім особам, а автомобілі можуть безпечно рухатися, водії можуть самостійно скласти схему пригоди, поставити під нею свої підписи (бажано, але не обов`язково, зафіксувати таку схему підписами свідків) і прибути в підрозділ ДАІ для подальшого оформлення відповідних матеріалів, зазначають у ДАІ, підкреслюючи, що це можливо, коли учасники ДТП дійшли згоди щодо того, хто винен у скоєнні аварії.

Також Державтоінспекція звертає увагу, що на схемі ДТП необхідно вказати назву вулиці, транспортні засоби учасників події, їх номерні знаки, напрямок руху, прив`язку машин (відстані) до краю проїзної частини – бордюру, або до розподільчої смуги, а також відстань до сталого орієнтиру (електропора, будинок тощо). Для вимірювання відстаней за відсутності рулетки у ДАІ радять використати буксирний трос або мотузку, довжину якої згодом переміряють у ДАІ.

Якщо машини застраховані, то у будь-якому випадку про скоєння ДТП необхідно повідомити в страхову компанію. До того ж її представники, аварійні комісари, можуть виїхати на місце і оформити аварію, йдеться у повідомлення ДАІ.

За словами першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України – начальника київської Державтоінспекції Анатолія СІРЕНКА, ініціатива з боку водіїв щодо самостійного оформлення ДТП може бути корисною для всіх учасників дорожнього руху, особливо у Києві, оскільки сприятиме зменшенню заторів через незначні аварії.

Крім того, у ДАІ Києва зазначають, що у районних підрозділах ДАІ столиці вже організоване чергування з 7.00 до 23.00 інспекторів-дізнавачів, які мають фахово оформити матеріали ДТП, надати водіям кваліфіковану допомогу.

Також у повідомленні вказані координати відділів ДАІ з обслуговування районів міста:

Голосіївський (вул.Забіли,3) 258-94-63

Дарницький (вул.Тростянецька,58а) 562-81-83

Деснянський (вул.Драйзера,2в) 546-67-50, 546-82-20

Дніпровський (вул.Лобачевського,23а) 574-18-13

Оболонський (вул.Рокосовського,10а) 432-67-81, 432-35-76

Печерський (Військовий проїзд,8) 286-28-71, 284-57-22

Подільський (пр-т Гонгадзе,8) 433-43-33, 434-94-23

Святошинський (вул.Львівська,80) 424-13-89

Солом`янський (вул.Народного ополчення,10/12) 249-07-61, 249-07-63

Шевченківський (вул.Старовокзальна,12) 484-19-14, 484-19-23, 484-19-59

Телефон довіри ДАІ Києва: 483-70-64 (цілодобово).