Українське мовлення значно поширюється в зоні АТО завдяки наданим Україні передавачам

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова поінформувала сьогодні на брифінгу.

«Найближчим часом очікуємо встановлення та початок мовлення радіо ДонТРК (спільний проект з журналістами Донбасу та Радіо Свобода) на ФМ-передавачах, отриманих від США. Наразі очікуємо передавачі від Словенії, Румунії, Чехії, США та інших країн-партнерів. Це дасть нам змогу ще більше розширити українське мовлення», - повідомила Попова.

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Вона також додала, що США, Польща, Литва, Латвія, Велика Британія вже передали Україні 46 передавачів, що дало змогу значно поширити українське мовлення у зоні АТО.

Крім того, Міністерство інформаційної політики України ініціювало перед урядом питання про виділення коштів на встановлення двох нових телевеж у зоні АТО та на відновлення і поширення системи національного телерадіомовлення в Одеській і Херсонській областях.

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