Активісти почали встановлювати на Майдані намети

Як передає кореспондент УНІАН, великий намет учасники зібрання розбили з лівого боку від стели Незалежності.

До встановлення намету було задіяно близько 20 осіб. Активісти поміж бруківкою забили кілки та за допомогою мотузки укріпили намет.

На імпровізованій сцені на сходах стели Незалежності продовжується народне віче.

Також серед активістів можна помітити людей з шинами від автомобілів. В окремих місцях учасники зібрання складають шини одна на одну.

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Люди продовжують грітися біля багать, розведених у сміттєвих баках.

Учасники зібрання активно обговорюють політичну та соціальну ситуацію в країні.

В свою чергу, за словами кореспондента телеканалу "112 Україна", намет встановили люди, що називають себе "Революційними правими силами" (також їх, нагадаємо, розшифровують як "Радикальні праві сили").

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