Геращенко заявляє, що після переговорів у Мінську бойовики припинили тортури полонених

Завдяки мінським переговорам і роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі припинилися тортури заручників, яких сепаратисти силоміць утримують на сході України.

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«З важливого (і це дійсно хоч і невелике, але значуще досягнення Мінська, яке відзначають і самі заручники): після роботи мінських груп припинилися тортури заручників. Це ще раз підтверджує, наскільки важливою є публічна увага до теми полонених», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Геращенко зазначила, що основною проблемою, з якою зустрічається Тристороння контактна група, є вимога російських бойовиків провести загальну амністію в обмін на звільнення українських полонених.

«Учора вчергове про таку «вимогу» заявив представник РФ Борис Гризлов. Мені незрозуміло мовчання світу на той факт, що в центрі Європи людей тримають у полоні, в рабстві. І кричить про це лише Україна», - пише Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого, згідно з повідомленням Президента України Петра Порошенка у Twitter, з полону бойовиків було звільнено чотирьох українських заручників.