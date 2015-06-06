Бойовики під тортурами змусили полоненого зробити неправдиві заяви про бої під Мар'їнкою – Лисенко

Поранений і захоплений у полон терористами "ДНР" при бойових зіткненнях 3-4 червня під Мар'їнкою Донецької області військовослужбовець 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади Збройних сил України Роман Марченко під тортурами був змушений зробити низку неправдивих заяв про події під Мар'їнкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, в даний час полонений український боєць перебуває у Донецьку.

"Російська Федерація та її найманці продовжують зухвалу інформаційну агресію проти України з метою дискредитації Збройних сил України та приховування своєї власної поразки в боях під Мар'їнкою. Під величезним тиском бойовиків і загрозою для життя, на так званій прес-конференції в присутності пропагандистських російських телеканалів Роман Марченко був змушений зробити серію заяв про хід бойових дій під Мар'їнкою 3-4 червня, які повністю повторюють брехливі повідомлення російсько-терористичних медіа", - сказав Лисенко.

Він також наголосив, що катування заручників є грубим порушенням Женевських конвенцій, а також від імені України закликав протилежну сторону надати Марченку всю необхідну медичну допомогу і допустити до нього представників міжнародних організацій, зокрема, Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

«Інформація, озвучена Романом Марченко, є неправдивою, виголошена під тиском і в результаті тортур бойовиків так званої "ДНР", - підкреслив речник Адміністрації президента з питань АТО.

Він також нагадав, що 3 червня під Мар'їнкою відбулося наймасштабніше за останні місяці військової агресії Росії протистояння між силами АТО та незаконними збройними угрупованнями.

Читайте такожСили АТО контролюють Мар'їнку (фоторепортаж)"Внаслідок професійних і злагоджених дій українських воїнів та оперативних дій керівництва штабу АТО атаки бойовиків були успішно відбиті, ворог поніс значні втрати сил та техніки", - сказав Лисенко.

За його словами, українські військові затримали 13 диверсантів, серед них одного громадянина Російської Федерації.

"ОБСЄ підтвердили, шо обстріли з важного озброєння, заборонені мирними Мінськими домовленостями, почали саме бойовики", - наголосив Лисенко.

Крім того, він підкреслив, що постійний представник Великої Британії при ООН Метью Райкрофт також підтвердив, що це був напад сепаратистів на українські військові підрозділи і назвав останні події в Мар'їнці Донецької області новим витком насильства на сході України.

Як повідомляв УНІАН, зранку 3 червня поблизу села Мар’їнка на Донеччині російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли у наступ.

Того дня внаслідок боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар’їнкою - 4), 39 були поранені.

Через загрозу життю українських військовослужбовців та мирних мешканців Мар’їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, що було відведене згідно з Мінськими домовленостями, й сили АТО дали адекватну відповідь ворогу.

В ході бою під Мар’їнкою знищено 80 бойовиків, понад 100 поранено. Також знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника.