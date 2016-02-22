В Україні за тиждень через пожежі загинули 32 людини

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Ліквідовано 853 пожежі, врятовано на пожежах 39 осіб та не допущено знищення вогнем 315 будівель і 20 одиниць техніки. При пожежах загинули 32 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 986 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними ДСНС, протягом тижня на водних об'єктах загинуло 15 осіб.

Також минулого тижня піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено і знищено 640 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, наголошується в повідомленні.