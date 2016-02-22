В Україні від грипу померли 326 осіб – СЕС

Про це повідомляє Державна санітарно-епідеміологічна служба (СЕС). Як зазначають у СЕС, найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 40, Києві – 38, в Донецькій області– 26, Черкаській – 22, Львівській – 20.

При цьому в СЕС зазначають, що показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України в порівнянні з минулим тижнем знизився на 16%, становить 58,5 на 10 тис. населення та перевищує епідпоріг по країні на 1,3%.

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За оперативними даними з початку епідемічного сезону (з вересня 2015 року) в Україні зареєстровано 3,9 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 10 % населення, додають в СЕС.

Напередодні в МОЗ повідомляли про 319 померлих від грипу.

Наприкінці січня в Україні оголосили про епідемію грипу. Медики закликають людей вчасно звертатися по допомогу лікарів і не переносити хворобу на ногах.