У Лисичанську по частинах знесли пам'ятник Леніну (відео)
13:09, 22 лютого 2016Суспільство
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У Лисичанську, який є другим за величиною містом на підконтрольній Україні частині Луганської області, демонтували пам'ятник Леніну.
У Лисичанську демонтували пам'ятник Леніну / youtube.com
Як повідомляє "Лисичанськ-Online", фахівці за допомогою спеціальної техніки сьогодні демонтували пам'ятник Леніну на центральній площі міста.
Величезний 150-тонний монумент поступово розбирали по блокам.
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Лисичанська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "вождю пролетаріату" в рамках виконання закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів ще у вересні 2015 року, проте рішення було виконано лише зараз.
В кінці грудня пам'ятник був облитий фарбою, а на ньому з'явився напис "Я кат України".
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Спочатку лисичанського Леніна обезголовили / lisichansk.com.ua
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