У Лисичанську по частинах знесли пам'ятник Леніну (відео)

13:09, 22 лютого 2016
Суспільство
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У Лисичанську, який є другим за величиною містом на підконтрольній Україні частині Луганської області, демонтували пам'ятник Леніну.

лисичанск ленин / youtube.com

Як повідомляє "Лисичанськ-Online", фахівці за допомогою спеціальної техніки сьогодні демонтували пам'ятник Леніну на центральній площі міста.

Величезний 150-тонний монумент поступово розбирали по блокам.

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Лисичанська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "вождю пролетаріату" в рамках виконання закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів ще у вересні 2015 року, проте рішення було виконано лише зараз.

В кінці грудня пам'ятник був облитий фарбою, а на ньому з'явився напис "Я кат України".

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лисичанск ленин / lisichansk.com.ua

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