У Лисичанську по частинах знесли пам'ятник Леніну (відео)

Як повідомляє "Лисичанськ-Online", фахівці за допомогою спеціальної техніки сьогодні демонтували пам'ятник Леніну на центральній площі міста.

Величезний 150-тонний монумент поступово розбирали по блокам.

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Лисичанська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "вождю пролетаріату" в рамках виконання закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів ще у вересні 2015 року, проте рішення було виконано лише зараз.

В кінці грудня пам'ятник був облитий фарбою, а на ньому з'явився напис "Я кат України".

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