Статус учасника бойових дій вже отримали понад 120 тисяч бійців АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

«Минулого тижня статус учасника бойових дій отримали 3 413 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь у проведенні АТО», - зазначила вона.

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Таким чином, за словами речника Міноборони, на сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 120 767 осіб.

Крім того, як сказала Кушнір, з початку року кількість бажаючих вступити на військову службу за контрактом склала 7 800 осіб.

Нагадаємо, станом на початок лютого кількість визнаних учасників бойових дій становила 108 тисяч.