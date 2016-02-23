Статус учасника бойових дій вже отримали понад 120 тисяч бійців АТО
Статус учасника бойових дій вже отримали понад 120 тисяч бійців АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.
«Минулого тижня статус учасника бойових дій отримали 3 413 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь у проведенні АТО», - зазначила вона.
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Таким чином, за словами речника Міноборони, на сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 120 767 осіб.
Крім того, як сказала Кушнір, з початку року кількість бажаючих вступити на військову службу за контрактом склала 7 800 осіб.
Нагадаємо, станом на початок лютого кількість визнаних учасників бойових дій становила 108 тисяч.