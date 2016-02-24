Після погромів у російських банках на допит викликають комбата "ОУН"

14:21, 24 лютого 2016
Суспільство
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Миколу Коханівського викликали у якості підозрюваного.

Коханивский / oun.in.ua

Сьогодні в МВС на допит викликали командира добровольчого батальону "ОУН". Про це повідомляє ТСН.ua.

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МВС розслідує причетність Коханівського до погромів у російських банках. Повістку комбат вже отримав.

За інформацією видання, комбата бачили серед чоловіків, які влаштували безлади у приміщеннях. Як уже повідомлялося, співробітники поліції вже встановили десятьох учасників атак на російські банки у Києві. Це жителі столиці 1998 і 1999 років народження.

Нагадаємо, 20 лютого в центрі Києва невідомі особи камінням розбили скло у вітринах "Альфа-банку", "Сбербанку Росії" і в офісі бізнесмена Ріната Ахметова. Повідомлялося, що за цими трьома фактами було відкрито кримінальні провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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