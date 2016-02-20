Поліція відкрила 4 провадження щодо погромів в російських банках та офісі Ахметова у Києві

22:03, 20 лютого 2016
Суспільство
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Поліція уточнює, що через сьогоднішні погроми в офісах російських банків та офісі Ріната Ахметова у Києві розпочато вже 4 кримінальні провадження.

альфа-банк майдан погром / Фото УНИАН

Про це йдеться у заяві Департаменту комунікації Національної поліції.

"Є чотири повідомлення про порушення закону з боку активістів, розпочаті кримінальні провадження - за фактом хуліганських дій у трьох офісних приміщеннях та крадіжки мобільних телефонів і гаманця у працівників розгромленої банківської установи. Дії кожного активного учасника цих подій оцінять згідно із законом", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що в суботу поліцейські зі столиці та інших регіонів "посилено охороняють правопорядок в місцях проведення масових акцій, щоб забезпечити безпеку всіх, хто прийшов вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні, жоден поліцейський не перешкоджає в цьому".

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"У день, коли українці схиляють голову перед героями Небесної сотні, кожен, як ніколи, повинен усвідомлювати персональну відповідальність за порушення закону і розуміти наслідки протиправних дій. Поліція у свою чергу зробить все, щоб провокаційні сценарії не реалізувалися, і докладе максимум зусиль для збереження правопорядку", - сказано в заяві.

Правоохоронці зазначають, що повністю контролюють ситуацію у столиці і закликають учасників акцій чітко дотримуватися закону.

Нагадаємо, сьогодні вдень в центрі Києва невідомі особи камінням розбили скло у вітринах "Альфа-банку", "Сбербанку Росії" і в офісі бізнесмена Ріната Ахметова. Повідомлялося, що за цими трьома фактами було відкрито кримінальні провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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