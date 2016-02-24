В рамках "ЛитПолУкрбриг" литовські військові допоможуть українським пристосуватися до процедур НАТО

В рамках функціонування Литовсько-польсько-української бригади «ЛитПолУкрбриг» литовські військові допомагатимуть українським пристосовуватись до процедур Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це командуючий Батальйону уланів Великої княжни литовської Бірутес, який є частиною «ЛитПолУкрбриг», майор Дарюс Бернотас повідомив журналістам під час навчань батальйону на військовому полігоні у Литві.

"Минулого року у листопаді ми разом брали участь у військових навчаннях (спільні навчання з канадцями "Кленова Арка" (Maple Arch) - УНІАН). Ми працювали над плануванням операції. Я мав можливість зустрітися з українцями, українськими офіцерами і планувати спільну взаємодію з ними. Я повинен визнати, що вони досвідчені солдати, досвідчені офіцери, і вони дуже досвідчені завдяки участі в АТО", - зазначив Бернотас.

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Водночас литовський військовий підкреслив: "Однак, безсумнівно, нам потрібно трохи більше працювати над процедурами НАТО".

"Тому що з процесом планування НАТО, який застосовується у Литві й в інших країнах НАТО, українські військові офіцери не дуже знайомі. Таким чином, у майбутньому, звичайно, ми повинні пристосувати ці процедури під час спільної взаємодії", - наголосив Бернотас.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 року у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг".

Бригада створена з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України.