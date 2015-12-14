18 українських військовослужбовців вже працюють у штабі бригади "ЛитПолУкрбриг" - Полторак

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«18 українських військовослужбовців вже виконують завдання у складі штабу цієї бригади. У даний час триває злагодження, а на початку наступного року відбудеться урочиста церемонія відкриття цього проекту», - зазначили у прес-службі Міноборони.

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Як заявив сьогодні міністр оборони України генерал армії Степан Полторак під час зустрічі з міністром національної оборони Республіки Польща Антоні Мацеревичем, «ЛитПолУкрбриг» є практичним внеском України та Польщі у спільну європейську безпеку.

Після зустрічі Мацеревич заявив, що Україна є стратегічним партнером Республіки Польща і «абсолютним пріоритетом».

«Тому свій перший візит на посаді міністра оборони я здійснив саме до Києва. Безпечна Україна — значить, безпечна Польща і безпечна Європа», — наголосив він.

Мацеревич також підкреслив, що всі спільні починання, про які йшлося сьогодні на переговорах, глави оборонних відомств двох держав закріпили в декларації, яку щойно підписали.

Міністр національної оборони Польщі поінформував, що сьогодні під час зустрічі було прийнято рішення про подальший розвиток двосторонньої співпраці між Україною та Польщею в оборонній сфері.

«Хочу заявити про нашу готовність до спільних навчань, які вже відбуваються в рамках польсько-канадсько-американської співпраці у Яворові. Ми прагнемо розвивати її й надалі, так само, як співпрацю у військово-промисловій галузі», — сказав Мацеревич.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 р. у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг". Згідно з попередніми домовленостями, загальна чисельність бригади має становити майже 2,5 тисячі військових, з яких з України - 545, з Литви - 650 і з Польщі - 1250. Місце дислокації бригади - польський Люблін.

Планується, що перші навчання «ЛитПолУкрбриг» відбудуться у лютому наступного року.

Бригада створена з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України.

Ідея створення українсько-польсько-литовської бригади протидії кризовим ситуаціям «ЛитПолУкрбриг» виникла ще у 2007 році.