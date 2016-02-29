У Мережі з'явився фільм, приурочений до другої річниці окупації Криму (відео)

У фільмі, підготовленому Крим.Реалії, учасники подій розповіли, як жителі півострова протестували проти російського вторгнення в Крим.

Своїми спогадами поділилися голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, український політик і громадський діяч Андрій Сенченко, правозахисник Ескендер Барієв, голова руху «Кримська хвиля» Оксана Новікова, режисер PostPlay театру Галина Джикаева, журналістка і волонтер Еміне Джеппар, координатор «Євромайдан-Крим» Ісмаїл Ісмаїлов, представник громадської організації «Український Дім» Андрій Щекун.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" по його самовизначенню. Самопроголошена кримська влада заявила, що нібито 96,77% осіб, які взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.