Якість харчування у військових частинах перевірятимуть новостворені мобільні групи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету конкурсних торгів Міністерства оборони Олег Свірко на брифінгу в Києві.

«На сьогоднішній день ми намагаємося боротися із системою кругової поруки, коли ми отримуємо сигнали від бійців, що їх погано годують, приїжджаємо з перевіркою, отримуємо акти від командирів, що в них усе чудово, все є у відповідній кількості та у відповідній якості, і в нас немає підстав юридичних для того, щоб з фірмою, яка неналежним чином виконує угоду, провести відповідну роботу», - заявив він.

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«Тому зараз наказом міністра оборони створені мобільні групи, які в будь-який час можуть відвідувати будь-яку військову частину. Вони самі обирають маршрути. Цей прес буде посилюватися, тому що якість надання послуг відстає від бажаної, а можливості юридичної вплинути на це у нас немає», - сказав Свірко.