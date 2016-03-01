В Одесі шестеро молодиків смажили шашлики на Вічному вогні

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Патрульної поліції Одеси, 29 лютого близько 23:00 патрульні отримали інформацію про хуліганство біля пам'ятника Невідомому матросу у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

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«На місці патрульні побачили шістьох чоловіків у нетверезому стані, які смажили м'ясо на Вічному вогні меморіалу. Правопорушників, середній вік яких - 25 років, затримали і доставили до відділення поліції для складання необхідних документів за порушення чинного законодавства та притягнення до відповідальності», - відзначили у прес-службі.

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Довідка УНІАН. В Одесі меморіальний комплекс - пам'ятник Невідомому матросу та Алея Слави - були відкриті у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка у травні 1960 року. Гранітний 21-метровий обеліск височіє над Чорним морем, біля його підніжжя горить Вічний вогонь. До нього веде Алея Слави, де поховані в одиночних і братських могилах Герої, що билися за Одесу у роки Другої світової війни.