Законодавча колізія і колапс слідства: суди відмовляються приймати клопотання слідчих прокуратури

Через колізію у законодавстві відсьогодні суди не приймають клопотання слідчих прокуратури, і слідство, у тому числі у справах злочинів проти Євромайдану, заблоковане. Про це повідомив прокурор відділу Генпрокуратури Олексій Донський, передає "Українська правда".

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"Я сьогодні звернувся до Печерського райсуду з сімома клопотаннями про особливо тяжкий корупційний злочин. Нам відмовили у їх прийнятті взагалі на тій підставі, що з сьогоднішнього дня ми не є уповноваженим суб'єктом слідства", - заявив Донський.

За його словами, відмовляли на рівні канцелярії суду, подібні відмови були отримані на всі без винятку звернення від слідчих прокуратури.

"Це стосується і справ про Майдан, і про особливо тяжкі злочини. Це торкнулося навіть тих проваджень, які належать за підслідністю НАБУ", - додав він.

Донський нагадав, що у перехідних положення до закону про НАБУ справи, наприклад щодо екс-генпрокурора Віктора Пшонки чи екс-прем'єра Азарова, належать до НАБУ, але закон визначає, що слідчі прокуратури мають повноваження їх розслідувати.

"Зі створенням ДБР виникла колізія між двома законами, яка не була усунута законодавцем. Закон по НАБУ по корупційних провадження каже, що слідчі прокуратури зберігають свої повноваження. А закон по ДБР каже, що з моменту створення ДБР таких повноважень не існує. Ця колізія судами сприймається так, що повноважень слідчих немає", - пояснив він.

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Донський уточнив, що мова не стосується про клопотання, які подаються під час судових засідань, або справ, поданих до суду до 1 березня: "Це стосується лише тих проваджень, де на сьогодні продовжується досудове розслідування".

Жодне клопотання в рамках досудових розслідувань, навіть про обрання запобіжного заходу, судами розглядатися не будуть, якщо вони подані з 1 березня.

"Навіть якщо б суди задовольняли наші клопотання, це б створило в подальшому можливість визнання, наприклад, доказів в подальшому незаконними", - пояснив він.

"Це реальний повний колапс слідства. І він не може бути усунутий якимись домовленостями, він може бути усунутий лише внесенням змін до законодавства", - зазначив він.

Крім того, за його словами, в Печерському суді його попросили передати всім слідчим, "щоб не зверталися до Печерського райсуду з клопотаннями, бо вони не є органом досудового розслідування".

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергй Горбатюк заявив, що з 1 березня ГПУ припиняє розслідування справ про злочини на Майдані.

«Є закон про Державне бюро розслідувань. У зв'язку з недосконалістю його статей маємо ситуацію, що з 1 березня слідство не зможе продовжуватися. Тому що слідчі прокуратури втратять повноваження, а ДБР працювати не буде», - сказав Горбатюк.

Він підкреслив, що пленарний тиждень закінчилася, а зміни не прийняті. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 березня.

Як відомо, законопроектом № 4099 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо терміну набрання чинності» пропонується відстрочити до 1 вересня 2016 року термін створення Державного бюро розслідувань (в чинній редакції - 1 березня 2016 року) з метою належного вирішення комплексу правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових і фінансових питань створення Бюро.

17 лютого Горбатюк закликав парламент внести найближчим часом зміни в законодавство про Державне бюро розслідувань, щоб слідство щодо злочинів проти Майдану не зупинилося 1 березня «штучним позовом».