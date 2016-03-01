Українська розвідка заявила про активне постачання російських боєприпасів на окуповану частину Донбасу
З території РФ на окупований Донбас активно завозяться боєприпаси.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє "112 Україна".
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"Перш за все, дуже активно зараз завозяться боєприпаси з території РФ на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської областей. Боєприпаси, які використовуються під час заходів бойової підготовки підрозділами 1 і 2 АК. Крім того, командуванням Південного військового округу ЗС РФ чітко встановлені норми боєприпасів, які повинні бути на передових позиціях артилерійських підрозділів 1 і 2 АК, саме тому здійснюється нарощування боєприпасів. Завозяться по всіх напрямках: і луганському і донецькому - по всій лінії державного кордону України з Росією", - зазначив він.
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Крім того, за словами Скибицкого, розвідка фіксує факти мародерства з боку російських військових. "Дуже багато фактів фіксує військова розвідка щодо безчинств, мародерства з боку російських окупаційних військ у відношенні місцевого населення. Багато фактів викрадення автомобілів, багато фактів знущання над місцевим населенням, вимагання коштів і так далі. Все це робиться з метою збагачення", - підкреслив він.