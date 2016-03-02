Скандальна гонитва у Києві: прокуратура оскаржила рішення суду відпустити водія BMW

На думку прокурора, вказане рішення слідчого судді є необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, оскільки не відповідає ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

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«Зокрема, можливий вплив підозрюваного на свідків у даному кримінальному провадженні, які є його друзями та перебували з ним в автомобілі під час вчинення кримінального правопорушення, а також можливість ухиляння підозрюваного від явки до органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження», - підкреслили у відомстві.

З огляду на викладене прокуратура оскаржила дане судове рішення до Апеляційного суду Києва та наполягатиме на застосуванні щодо Храпачевського запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Голосіївський райсуд Києва відпустив під особисте зобов'язання водія автомобіля BMW Храпачевского. 7 лютого він намагався втекти від патрульної поліції. В результаті переслідування був смертельно поранений пасажир автомобіля.

Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику було пред'явлено звинувачення у перевищенні повноважень і умисному вбивстві.

Печерський райсуд заарештував його на два місяці. Захист оскаржив це рішення.