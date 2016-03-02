Апеляційний суд сьогодні розгляне скаргу захисників поліцейського Олійника

Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт») у Facebook. «Сьогодні об 11.30 відбудеться суд, де захист вимагатиме змінити запобіжний захід для патрульного Сергія Олійника, який 13 день перебуває під вартою за висмоктаним з пальця прокурорів звинуваченням в умисному вбивстві пасажира BMW», - написав Геращенко.

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Депутат нагадав, що 1 березня Голосіївський районний суд Києва не захотів посадити під домашній арешт водія BMW Ростислава Храпачевського, який чинив опір поліцейським. «Суд не захотів посадити бодай під домашній арешт водія BMW, того самого, який п'яним сів за кермо, а відтак носився півгодини по Києву на шаленій швидкості, спровокував цю трагедію», - заявив Геращенко.

«Ростислав Храпачевський, який на відміну від Сергія Олійника двічі не приходив на допит на вимогу слідчого, відбувся лише особистим зобов'язанням приходити на вимогу слідчого. Про те, як гнітюче на нову патрульну поліцію України діють несправедливі звинувачення на адресу Сергія Олійника в умисному вбивстві і його арешт, думаю, що кожен розуміє сам. Сподіваюся, судді Київського апеляційного суду сьогодні винесуть справедливе рішення, яке переконає нових правоохоронців у тому, що закон і здоровий глузд в Україні ще не до кінця втрачено», - зазначив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Храпачевському - його відпустили під особисті зобов'язання.

У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в цьому автомобілі.

Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Олійнику пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень й умисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці. Однак захисники Олійника оскаржили це рішення в апеляційній інстанції.