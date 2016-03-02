Виступ Савченко у суді: Я офіцер Збройних сил України і мала повне право захищати свою землю

16:37, 02 березня 2016
Суспільство
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Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко заявила, що як офіцер зобов'язана захищати Україну, і Росія не має права її судити.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона сказала під час дебатів у суді Донецька Ростовської області.

«У цьому суді не була доведена тільки моя вина. Я офіцер українських Збройних сил. Я мала повне право захищати свої землі. Я виконувала свій обов'язок. Ви не судите ваших ветеранів Великої вітчизняної війни», - сказала Савченко і додала, що нинішні ветерани вбивали людей під час бойових дій.

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«Ви не маєте жодного права судити мене», - заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, держзвинувачення Росії вимагає для Савченко на 23 роки колонії.

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