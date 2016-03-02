Виступ Савченко у суді: Я офіцер Збройних сил України і мала повне право захищати свою землю

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона сказала під час дебатів у суді Донецька Ростовської області.

«У цьому суді не була доведена тільки моя вина. Я офіцер українських Збройних сил. Я мала повне право захищати свої землі. Я виконувала свій обов'язок. Ви не судите ваших ветеранів Великої вітчизняної війни», - сказала Савченко і додала, що нинішні ветерани вбивали людей під час бойових дій.

Читайте такожСправа Савченко: експертиза підтвердила голос "правої руки" помічника Путіна у перехопленні розмов ватажків "ЛНР"

«Ви не маєте жодного права судити мене», - заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, держзвинувачення Росії вимагає для Савченко на 23 роки колонії.