У ДПСУ розповіли подробиці історії з поставками в Україну кокаїну під виглядом цукерок

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

Він зазначив, що спецоперація, в ході якої було ліквідовано канал постачання наркотику, тривала 7 місяців.

За словами Слободяна, в середині минулого року була отримана оперативна інформація про те, що громадянин України, перебуваючи в місцях позбавлення волі, вирішив разом зі своїм знайомим організувати канал постачання наркотиків з Болівії в Україну, Вірменію, Тайвань та інші країни Східної Азії.

В результаті було створено угруповання, до якого були залучені 13 наркокур'єрів з числа громадян України.

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При цьому, за його словами, частина з цих людей не знала про вміст "посилок", які вони повинні були доставити. Останній кур'єр прибув у столичний аеропорт "Бориспіль" 1 березня з 3,2 кілограма кокаїну і був затриманий. До того часу вже була затримана велика частина членів угруповання, включаючи її організаторів.

За даними Держприкордонслужби, в результаті спецоперації до українських наркоділків не потрапило 11,5 кілограма кокаїну, ще певна його частина загальною вагою 7 кілограмів була затримана завдяки інформацією українських прикордонників правоохоронцями Болівії та Вірменії.

Всього ж, як повідомив Слободян, за минулий рік українськими прикордонниками було ліквідовано 219 злочинних угруповань, які займалися контрабандою, сприянням незаконної міграції, за що вже засуджені 132 людини. Також прикордонники вилучили у контрабандистів 12 різних літальних апаратів (у тому числі літак Ан-2), які використовувалися ними для переправлення через кордон контрабандних сигарет.

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Нагадаємо, 1 березня Служба безпеки повідомила про перекриття каналу постачання в Україну кокаїну з Латинської Америки. Наркотик ввозився через аеропорти Києва та Одеси. Зокрема, з таким "товаром" для азіатського ринку ще 15 лютого в Одесі був затриманий кур'єр, який збирався летіти далі в Таїланд. Наркоділки організували ввезення капсул з кокаїном під виглядом шоколадних цукерок, придбаних в магазинах безмитної торгівлі в аеропорту.

У той же день прокуратура Одеської області повідомила, що оголосила про підозру 5 громадянам, затриманим за підозрою в причетності до ввезення в Україну під виглядом цукерок 11 кілограмів кокаїну.