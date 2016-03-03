Генпрокуратура викликала депутата Семенченка як свідка у справі щодо створення "ДНР"
16:29, 03 березня 2016Суспільство
361 0
Генеральна прокуратура України викликала народного депутата від партії "Об’єднання "Самопоміч" Семена Семенченка як свідка у провадженні стосовно створення терористичної організації "Донецька народна республіка".
Семенченко брав активну участь у проведенні антитерористичної операції на сході України / УНІАН
Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, йдеться про кримінальне провадження за фактом створення та діяльності терористичної організації "ДНР", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Читайте такожПісля погромів у російських банках на допит викликають комбата "ОУН"
Встановлено, що Семенченко брав активну участь у проведенні антитерористичної операції на сході України проти учасників "ДНР", а тому може дати свідчення, які мають значення для кримінального провадження, наголосили у ГПУ.
Депутата викликають на допит на 10.00 9 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter