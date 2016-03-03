Генпрокуратура викликала депутата Семенченка як свідка у справі щодо створення "ДНР"

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, йдеться про кримінальне провадження за фактом створення та діяльності терористичної організації "ДНР", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що Семенченко брав активну участь у проведенні антитерористичної операції на сході України проти учасників "ДНР", а тому може дати свідчення, які мають значення для кримінального провадження, наголосили у ГПУ.

Депутата викликають на допит на 10.00 9 березня.