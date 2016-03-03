За добу в зоні АТО один військовий загинув, ще один зазнав поранення
13:05, 03 березня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий і ще один отримав поранення.
За добу на Донбасі загинув один військовий / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За добу, що минула, внаслідок активних бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення", - сказав Мотузяник.
Він уточнив, що український військовий загинув від кулі ворожого снайпера на Луганщині під час патрулювання берегу уздовж річки Сіверський Донець.
Як повыдомляв УНІАН, за попередню добу загинули троє українських військовослужбовців, ще 14 отримали поранення.
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