Екс-пасинка Фірташа, який вчинив смертельне ДТП, залишили під вартою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

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Сьогодні ГПУ за результатами досудового розслідування направила до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт щодо Калиновського. Йому інкримінується умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

«Щодо обвинуваченого С. Калиновського обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі», - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження проводилося за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, нагадали в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського та колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5 ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого знаходився Калиновський, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. З Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від отриманих травм.

Прокуратура тоді порушила кримінальну справу за обвинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні того року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП. Після цього прокуратура Києва оголосила його в розшук і направила прикордонникам заборону на його виїзд за кордон.

29 вересня 2015 року Калинівського затримали в Києві.

12 листопада 2015 року термін досудового слідства у кримінальному провадженні Генеральної прокуратурою продовжений до шести місяців, тобто до 29 березня 2016 року. 11 січня 2016 року термін утримання Калиновського під вартою продовжено до 10 березня поточного року. Провину в інкримінованих злочинах Калиновський не визнав.