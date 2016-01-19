Екс-пасинку Фірташа загрожує до 10 років в'язниці

Пасинку українського бізнесмена Дмитра Фірташа Сергію Калиновському, винуватцю резонансного ДТП, в якому у 2007 році загинуло двоє осіб, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

На сайті Міністерства внутрішніх справ України зазначається, що Калиновському повідомлено «про підозру в остаточній редакції за ознаками ч. 3 ст. 286 і ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України».

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Частиною 3 статті 286 за порушення Правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Ч. 2 ст. 345 за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського і колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулі", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. Із Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від отриманих травм.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за звинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (завдання тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконання ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні того року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП. Після цього прокуратура Києва оголосила його в розшук і направила прикордонникам заборону на його виїзд за кордон.

29 вересня 2015 року Калиновського затримали у Києві.

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20 травня 2015 року Генеральною прокуратурою України розслідування кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, було доручено Головному слідчому управлінню МВС України.

12 листопада 2015 року строк досудового слідства в кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою продовжено до шести місяців, тобто до 29 березня 2016 року. 11 січня 2016 року строк тримання Калиновського під вартою продовжено до 10 березня поточного року. Вину в інкримінованих Калиновському злочинах, він не визнав.