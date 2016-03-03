"ЛНР" не надала обіцяні "докази" злочинів українських військових - місія ООН

Про це заявила глава Місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, повідомляє "Українська правда".

Відповідаючи на питання про те, чи надали бойовики ООН, як анонсував їх лідер Ігор Плотницький, інформацію про нібито злочини з боку Києва, вона сказала: "Ні, жодних документів нам не передавали".

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Раніше "ДНР" і "ЛНР" заявили, що зібрали "докази" військових злочинів сил АТО на Донбасі. Представники бойовиків нібито звернулися до Ради Безпеки ООН з проханням про створення міжнародного трибуналу.

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