"ЛНР" не надала обіцяні "докази" злочинів українських військових - місія ООН
21:06, 03 березня 2016Суспільство
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Бойовики так і не надали місії ООН обіцяні "докази" злочинів з боку українських військових на Донбасі.
Бойовики так і не надали місії ООН "докази" злочинів бійців АТО / фото ghall.com.ua
Про це заявила глава Місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, повідомляє "Українська правда".
Відповідаючи на питання про те, чи надали бойовики ООН, як анонсував їх лідер Ігор Плотницький, інформацію про нібито злочини з боку Києва, вона сказала: "Ні, жодних документів нам не передавали".
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Раніше "ДНР" і "ЛНР" заявили, що зібрали "докази" військових злочинів сил АТО на Донбасі. Представники бойовиків нібито звернулися до Ради Безпеки ООН з проханням про створення міжнародного трибуналу.
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