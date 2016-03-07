Масляна у Сімферополі: черги за безкоштовним пирогом, озброєна поліція і металодетектори (фото)

На розі вулиць Пушкіна і Горького встановили ярмарковий стовп і змонтували сцену, на якій виступають художні колективи міста, повідомляє Крим.Реалії.

Окупанти вставили значну кількість поліцейських. Свято, на якому присутні не більше 400-500 людей, охороняють щонайменше 10 поліцейських, які мають крім табельної зброї, металодетектори.

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Також в рамках свята, в центрі перехрестя встановили опудало Масляної, яке спалять у сквері Треньова 13 березня. Працює святковий ярмарок.

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В рамках святкування Масляної, організували безкоштовну роздачу сирного пирога. Городяни займали чергу за порцією безкоштовного пирога ще за дві години до початку роздачі.