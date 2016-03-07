Масляна у Сімферополі: черги за безкоштовним пирогом, озброєна поліція і металодетектори (фото)

15:58, 07 березня 2016
Суспільство
2268 0

В окупованому Сімферополі почали святкувати слов'янське свято Масляну.

ru.krymr.com

На розі вулиць Пушкіна і Горького встановили ярмарковий стовп і змонтували сцену, на якій виступають художні колективи міста, повідомляє Крим.Реалії.

Окупанти вставили значну кількість поліцейських. Свято, на якому присутні не більше 400-500 людей, охороняють щонайменше 10 поліцейських, які мають крім табельної зброї, металодетектори.

Читайте також"Дурні і дороги": В окупованому Криму поскаржилися на споконвічні проблеми росіян

Також в рамках свята, в центрі перехрестя встановили опудало Масляної, яке спалять у сквері Треньова 13 березня. Працює святковий ярмарок.

Читайте такожВ очікуванні заборони Меджлісу невідомі розбили скло його Сімферопольського відділення

В рамках святкування Масляної, організували безкоштовну роздачу сирного пирога. Городяни займали чергу за порцією безкоштовного пирога ще за дві години до початку роздачі.

ru.krymr.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter