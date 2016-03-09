Росія своїми діями сприяла зближенню України і Туреччини - Чубаров

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

«Ще кілька років тому російські політики лякали своїх українських колег міфічною турецькою загрозою територіальній цілісності України. Тепер Москва зробила все, щоб Київ та Анкара об’єднались проти спільного агресора», – написав політик.

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«Сьогодні вранці та вдень Київ – Анкара, ввечері й завтра день – Стамбул, звідти – до Києва», – повідомив про свої плани голова Меджлісу.

Чубаров відвідає Туреччину в складі офіційної делегації України на чолі з президентом Петром Порошенком.

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Як повідомляв УНІАН, 9-10 березня президент України здійснить офіційний візит до Турецької Республіки. Заплановані переговори Порошенка з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, прем’єр-міністром Ахметом Давутоглу та головою Великих національних зборів Ісмаїлом Кахраманом.

У рамках візиту відбудеться п’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Планується також проведення зустрічей з представниками ділових кіл Туреччини.