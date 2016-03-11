На вихідних зима нагадає про себе похолоданням і мокрим снігом

Температура повітря буде невисокою і складе протягом дня +3+8 градусів, лише в південній частині буде тепліше, 6-11 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

Відзначається, що 12-13 березня в західній частині очікуються дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-6 тепла, вдень 3-8, на Закарпатті до 6-10 градусів тепла.

Читайте такожТепла зима: у Києві метеорологи зафіксували 31 температурний рекорд

У північних областях дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла. У центральній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 4-9 градусів тепла. У східних областях, в свою чергу, очікуються дощі. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

У південній частині переважно без опадів, лише місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 3-7 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

У Києві 12 березня пройдуть дощі, 13 березня - дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 4-7 градусів тепла.

Вітер в Україні східний, 5-12 м/с, 13 березня на заході і півночі пориви 15-18 м/с.