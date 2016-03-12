У Москві затримали активістку, яка стояла в одиночному пікеті на підтримку української льотчиці Савченко

Поліцейські доставили Іванову в ОВД «Китай-город» та склали протокол про порушення порядку проведення публічного заходу (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), повідомляє портал «ОВД-Инфо»

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Пізніше Іванову відпустили, але в поліції стверджують, що вона організувала пікет, у якому брали участь 10 осіб, не подавши повідомлення. Між тим 5-я частина ст. 20.2 КоАП застосовується проти учасника заходу, а не організатора.

Прошу любое СМИ разместить на своём ресурсе в качестве доказательства незаконности задержания Наталья Иванова Опубліковано Irina Yatsenko 12 березень 2016 р.

Довідка УНІАН. Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає звинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її в Росію. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

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