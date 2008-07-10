Тимошенко накреслила дорогу промисловості на 10 років уперед

Кабінет Міністрів України схвалив концепцію загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За даними Мінпромполітики, обсяг фінансування всієї програми становить загалом 1 трлн. 429 млрд. 300 млн. грн. З них за рахунок держбюджету - 104,4 млрд., з місцевих бюджетів - 46,1, кошти підприємств, включаючи амортизацію - 418,4 млрд., кредитів - 780,1 млрд. грн., а також з інших джерел - 80,4 млрд. грн.