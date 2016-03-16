На українсько-польському кордоні затримана партія бурштину вартістю майже 5,6 мільйонів євро

Бурштин був схований у вантажівці з польськими номерами, що їхала з України до Польщі, передає Польське радіо.

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«Такої великої незаконної поставки партії бурштину на польському кордоні ще не було», - заявила прес-секретар Митної палати в місті Біла Підляська Мажена Семенюк.

Вона додала, що під час огляду автомобіля працівники митниці виявили, що під мішками з легальним товаром приховані пакети і картонні коробки, заповнені бурштином. За словами Семенюк, переважно це було необроблене каміння різних розмірів.

При цьому польські митники не повідомляють, куди саме прямувала вантажівка. Обидва водії - поляк і українець - не визнали своєї провини. Прокуратура міста Хемл порушила проти них кримінальну справу.