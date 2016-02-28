Правозахисники оприлюднили інтерв'ю з політв'язнем Олегом Сенцовим (відео)

Відеоінтерв'ю правозахисниць Валерії Приходькіної і Тетяни Лотц c Олегом Сенцовим з'явилося в Youtube.

Читайте такожУ центрі Москви в рамках Маршу пам'яті Нємцова проходить акція на підтримку Савченко (фото, відео)

На відео режисер розповідає про російську чотиримісну камеру в підвалі, у якій його тримають разом з 11 іншими ув'язненими, і про сім'ю в Криму.

"26 лютого 2016 в СІЗО-1 відвідали Олега Сенцова та ще одного політв'язня . Молодець - посмішка на обличчі, молодий, бадьорий, незалежний - везуть на край землі", - написала у коментарі до відео правозахисниця Валерія Приходькіна.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в окупованому Росією Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.

Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко.