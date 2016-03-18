Суд відмовився знову брати під варту пасинка Фірташа Калиновського - відправив під домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Андрій Трубніков заявив у своєму рішенні, що прокурор Петро Фіцай не надав доказів про те, що існують ризики, які перешкоджають перебуванню обвинуваченого за межами слідчого ізолятора. Хоча суддя визнав, що Калиновський з 2007 року був у розшуку, що може свідчити про подальше його ухиляння від співпраці із судовим слідством. Однак лише цього аргументу та тяжкості злочину, який інкримінують Калиновському, на думку Трубнікова, недостатньо для взяття Калиновського під варту.

Натомість суддя обрав інший запобіжний захід для Калиновського - цілодобовий домашній арешт терміном до 18 травня.

“Застосувати до Калиновського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово, яким заборонити йому залишати своє помешкання по вул. Шовковичній у Києві та зобов'язати прибувати до суду за вимогою. Не залишати межі населеного пункту за містом проживання, повідомляти суд про зміну місця проживання, уникати спілкування з потерпілими у кримінальному провадженні та свідками. Здати на зберігання до Генпрокуратури паспорт громадянина України та закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України. Також носити електронний засіб контролю”, - сказано в судовому рішенні.

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Прокурор у справі відмовився надавати будь-які коментарі стосовно судового рішення, так само, як і сам обвинувачуваний Калиновський.

Також суддя Трубніков повідомив, що засідання справи проти Калиновського по суті розпочнеться о 13:30 28 березня.

Як повідомлялося, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського і колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася у Києві 30 травня 2007 року. В результаті ДТП загинули двоє людей.

Самого Калиновського тоді госпіталізували, але він втік з лікарні, після чого його оголосили у міжнародний розшук.

29 вересня 2015 року Калиновського випадково затримали у Києві за порушення правил дорожнього руху.

3 березня 2016 року ГПУ направила до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно Калиновського. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого за статтями 345 ч. 2 (заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконання ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України.

10 березня сплив термін тримання Калиновського під вартою.