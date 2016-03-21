Суд відмовив "діамантовому прокурору" Корнійцю у зменшенні 3-мільйонної застави
Голосіївський районний суд Києва відмовив стороні захисту колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця у зменшенні суми застави як запобіжного заходу.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила сьогодні колегія суддів Голосіївського райсуду столиці.
“Заслухавши думки сторін, суд приходить до висновку - Кримінальним процесуальним кодексом не передбачено зміни застави шляхом зменшення її суми. Крім того суд вважає, що на даний час існують ризики (неналежної поведінки підсудного, його впливу на судове слідство - УНІАН). Тому у зміні запобіжного заходу відмовити, залишити заставу у сумі 3,2 мільйони гривень без змін. Ухвала оскарженню не підлягає”, - зазначається в рішенні суду.
Також, враховуючи, що один із членів колегії сьогодні задіяний у справі російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова, яка розглядатиметься в цьому суді сьогодні, суд оголосив перерву у справі до 14.30 23 березня.
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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 150 тисяч гривень. Під час обшуків у Корнійця було вилучено значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.
Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.
4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.