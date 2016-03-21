Суд продовжив арешт російським спецназівцям Александрову і Єрофєєву до 19 травня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла сьогодні колегія суду.

Таким чином суд відмовив у задоволенні клопотання захисту Александрова та Єрофєєва про зміну їм запобіжного заходу на домашній арешт.

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Також суд надав новому адвокату Александрова Валентину Рибіну термін до 5 квітня для ознайомлення зі справою. Водночас адвокат просив 3 тижні (до 11 квітня).

Таким чином наступне засідання у справі Александрова та Єрофєєва розпочнеться о 10.00 5 квітня.

Окрім того, суд взяв до розгляду клопотання Александрова та Єрофєєва дозволити їм переписку з родичами, захисниками та консульством Росії.

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Як пояснила кореспонденту УНІАН адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська, це, по суті, означає, що суд дасть розпорядження посадовим особам слідчого ізолятора, де перебувають Александров та Єрофєєв, щоб вони дозволили листування обвинувачених.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

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Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.