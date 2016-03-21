Російського диверсанта Александрова у суді захищатиме адвокат Рибін
Батьки затриманого на Донбасі російського диверсанта Олександра Александрова уклали угоду з новим адвокатом, у зв'язку зі зникненням Юрія Грабовського, який до цього представляв інтереси Александрова.
Як передає кореспондент УНІАН, колегія Голосіївського районного суду погодилася долучити до справи нового адвоката.
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При цьому Рибін попросив у суду 3 тижні (до 11 квітня) часу на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
На даний момент суд пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення стосовно подовження терміну утримання під вартою російських диверсантів Александрова та Євгена Єрофеєва у зв'язку з тим, що термін утримання завершується 9 квітня, а засідань суду до 11 квітня швидше за все не відбуватиметься.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката затриманого диверсанта Александрова Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.
На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка не властива для Грабовського.
20 березня заступник Генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в аеропорту «Одеса» затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського. За його словами, затриманий – громадянин України - зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ. Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила «десятки тисяч доларів», в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами.
Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.
10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.