Земфіра на концерті у Грузії розгорнула прапор України (фото, відео)
09:25, 04 липня 2015Світ
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Виконуючи пісню "Интересно, как ты там", співачка розгорнула прапор України, після чого повісила його на стійку мікрофона.
Зефмира розгорнула на концерті український прапор / twitter/TukvaSociopat
Російська рок-співачка Земфіра під час свого виступу в Тбілісі (Грузія) розгорнула на сцені прапор України.
Як повідомляють користувачі в соцмережах, цей епізод стався на рок-фестивалі Tbilisi Open Air 2015.
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Виконуючи пісню "Интересно, как ты там", співачка розгорнула прапор України, після чого повісила його на стійку мікрофона.
Нагадаємо, ще навесні російська рок-співачка в знак підтримки українців видалила вміст свого сайту, залишивши тільки пісню гурту "Океан Ельзи" "Відпусти" у своєму виконанні на одному з концертів 2008 року.
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